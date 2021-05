Matkaautode nõudlus aina kasvab

MOTORHOME.ee matkaautod. Foto: Thomas Koehler

Kuigi selleks suveks on veel nii rentimiseks kui soetamiseks vabu matkaautosid, siis broneering tuleks teha juba talvel, kui mitte eelmisel hooajal, selgub matkaautodele keskenduvast Äripäeva raadio sisuturundussaatest.

Saates kuuleb veel, miks on mõistlik kasutada reisimiseks just matkaautot, millised masinad ja mugavused valikusse kuuluvad, mis on kõige populaarsemad sihtkohad ja kas matkaautoga võiks ringi sõita ka talvel. Saatekülalised jagavad oma kogemuse põhjal matkaautoga liiklemise ja reisimise kohta soovitusi.

Stuudios on külas MOTORHOME.ee juhataja Aldo Dapon ja turundusjuht Malle Dapon. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: