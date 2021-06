Pakenditootmist käivitav Kroonpress investeerib tänavu 6,5 miljonit eurot

Kroonpressi pakenditootmise juht Margus Üürike. Foto: Harro Puusild

"Tööstusuudised eetris" räägib sel korral pakenditööstusest. Trükitööstus Kroonpress AS teatas möödunud aasta oktoobris, et investeerib miljoneid ja käivitab tänavu teises kvartalis pakenditootmise.

Oktoobris värvati uut ärisuunda käivitama ja juhtima 15 aasta pikkuse kogemusega Margus Üürike, kes räägib saates, millised olid pakenditootmise käivitamise esimesed sammud ja kuhu on ettevõte praeguseks jõudnud. Üürike tunnistab, et tegemist on viimasel poolaastal olnud palju ja tegemist on pingelise perioodiga, mida ei muuda kuidagi lihtsamaks ka koroonakriis.

Lisaks räägime saates ka tootmise digitaliseerimisest ja pakenditrendidest ning plaanist investeerida tänavu 6,5 miljonit eurot. Saadet juhib Harro Puusild.

Kuula saadet siit: