Personalitarkvara valimine on nagu auto ostmine – ühte ideaalset kõigile ei ole

Vasakult SinuLabi arendusjuht Maarit Vabrit-Raadla, Wermo personalikoordinaator Keit Purga ja töötukassa personaliosakonna peaspetsialist Evelin Ausmees.

„Töö ja palkˮ võtab sel korral pulkadeks lahti personalitöö digitaliseerimise. Juttu tuleb sellest, miks tuleb personaliprotsesse digitaliseerida ja milliseid juppe üldse saab digitaliseerida ning kuidas valida personalitarkvara.

Oma kogemust jagab Wermo, kus on hiljuti nii tootmise kui ka personaliprotsesside digitaliseerimisega algust tehtud. Külas on Wermo personalikoordinaator Keit Purga ning SinuLabi arendusjuht ja töötajakogemuse disainer Maarit Vabrit-Raadla.

Saate lõpuosas räägib töötukassa personaliosakonna peaspetsialist Evelin Ausmees sellest, kuidas on viimase pooleteise aastaga muutunud tiimiürituste korraldamine ning milliseid uusi lahendusi on kasutusele võetud, et meeskonnatunnet hoida.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: