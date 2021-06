Mis saab siis, kui hankelepingut ei õnnestu täita?

Lepingu sõlmimine, foto on illustratiivne. Foto: Erik Prozes

Koroonakriis on tekitanud probleeme hankelepingute täitmisel ja paljud ettevõtjad on tundnud muret selle üle, kuidas näeb hilisem hangetel osalemine välja näiteks siis, kui eelmist hankelepingut on rikutud ja märge selle kohta on tehtud registrisse. Selle kohta annavad eksperdid nõu saates "Lindebergi õigusraadio".

Kas sellisel juhul omab tähendust ka see, mis põhjusel lepingut rikuti, näiteks kas viirusest tingitud tarneraksuste või karantiinist tingitud tööjõupuuduse tõttu? Kui pakkuja näeb, et hankelepingut ei õnnestu nõuetekohaselt täita, siis millised on võimalused hankelepingu tingimuste muutmiseks?

Stuudios on vandeadvokaat Karin Ploom ja advokaat Kardo Karon advokaadibüroost Lindeberg. Saadet juhib Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: