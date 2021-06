Järelevalve tegi ennetava sammu, et uued ettevõtted ei satuks trellide taha

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm Foto: Liis Treimann

Finantsinspektsioon soovib käima lükata innovatsioonikeskuse, kus jagataks tarkust ja arendataks turvaliselt uusi finantstehnoloogia lahendusi nii, et keegi trellide taha ei satuks.

"Näeme, et tekkimas on ärimudeleid, kus ka regulatiivses mõttes on hallid alad," rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis uue loodava keskuse juht Mari-Liis Kukk.