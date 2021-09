Janar Holm riigieelarve vigadest: lihtsalt piinlik on

Riigikontrolör Janar Holm. Foto: Andras Kralla

Riigikontrolör Janar Holm rääkis, et riigieelarve koostatakse sedavõrd üldiselt, et riigikogul pole võimalik teha eelarves isegi muudatusettepanekuid ning seadusandlik võim saab arutada sisukalt vaid katuserahade üle.

Holm oli kriitiline ka endise rahandusministri Martin Helme seisukoha üle, et 2020. aasta riigieelarve koondsummade vead ei ole olulised. „Eesti jaoks on alati olnud oluline, kas tulud ületavad kulusid ja see informatsioon on avalikuse jaoks oluline. Ma arvan, et on lihtsalt piinlik, et selline viga sellises dokumendis on,“ ütles Holm.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099