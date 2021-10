Kartelli ja karmi konkurentsi vahel on õhkõrn vahe

Vasakul konkurentsiõiguse advokaat Tanel Kalaus ja paremal Katrin Tasa konkurentsiameti järelevalveosakonnast. Foto: Erakogu

Kütusemüüjate pressiteated kütusehindade kohta võimaldavad tarbijatel teha lihtsamaid ja paremaid otsuseid, ning seetõttu on selline infovahetus lubatud, rääkis konkurentsiõiguse advokaat Tanel Kalaus saates „Triniti eetris“. Ta lisas, et siiski on vahe räige kartelli ja absoluutse konkurentsi vahel õhkõrn.

Räägime konkurentsiõigusest ja info vahetamisest ettevõtjate vahel. Sellest mis on lubatud, mis ei ole lubatud, ja sellest, mis jääb sinna vahele.

Saatest saab vastused küsimustele: mis viisil ja millist tüüpi info vahetamine on konkurentide vahel keelatud? Kes on kaasaaitaja ja mis on leebustaotlus? Kuidas peale vaadates aru saada, kas ettevõtjad on hinnas kokku leppinud või on see aus konkurents?

Näiteid kohalikest kartellidest ja keelatud tegevusest toovad Triniti Advokaadibüroo partner ja konkurentsiõiguse advokaat Tanel Kalaus ja konkurentsiameti järelevalveosakonna osakonnajuhataja asetäitja Katrin Tasa. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuula värsket saadet siit: