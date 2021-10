Jalmar Vabarna: minu aktsiad on minu laulud

Folkmuusik Jalmar Vabarna Foto: Martin Ahven, Õhtuleht/Scanpix

Setomaa aasta ettevõtjaks valiti muusik Jalmar Vabarna. Ta ehitas enda ja kaasatud raha eest Setomaale Treski külla omanäolise välilava, mis võiks kohalikku kultuuri ja seejuures ka majandust edukalt edendada.

Hommikuprogrammis kõlanud intervjuust saame teada, kuhu Vabarna ise veel investeerib. Muusik ütles, et suuresti on tema enda looming samuti hea investeering olnud. Niisiis võib kujundlikult öelda, et Vabarna loodud laul on justkui tema aktsia.

