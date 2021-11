Ämbrid ja ebaedu, mis oleks võinud Eesti ükssarvikute sünnile pidurit panna – aga ei pannud

Äriplaani laval astusid üles Eesti ükssarvikud ehk idufirmad, kes on suutnud kasvatada oma ettevõtte väärtuse vähemalt miljardi dollarini. Teekond tippu ja ükssarvikute klubisse pole aga olnud kerge, ette on tulnud ka hetki, kus oli tunne, et nüüd on kõik, tunnistasid ettevõtjad.