Circle K Eesti juht Kai Realo tunnistas, et jättis koosoleku tõttu iseenda lapse kooliaasta lõpuüritusele minemata. Tagantjärele on ta seda kahetsenud. Foto: Andras Kralla

Isegi tipud murduvad. Mis tunne on, kui enam lihtsalt ei jaksa?

Töörügajad põletavad end ereda leegiga ning maksavad edu eest enam kui kallist hinda.

Äripäev rääkis mitme kuu vältel tippjuhtide ja oma ala ekspertidega, mis tunne on kogeda vaimset survet, läbipõlemist, stressi ja kuidas sellega toime tulla. Mis tunne on, kui õhtul koduuksest sisse astudes ei suuda töömõtteid maha raputada? Mis tunne on, kui lapse kooliaasta lõpupeole jääb minemata, sest kalendrisse on märgitud koosolek? Mis juhtub, kui sa oled päris üksi ega saa oma raskustest kellelegi rääkida?