Teadlane: iibega Eesti elanikkonda ei suurenda

Aasia aktsiaturud lõpetavad nädalat tubli tõusuga

Aasia aktsiaturud on täna tõusnud, sest šokk oodatust suuremast USA inflatsiooninäitajast hajus ning investorid on lootusrikkad, et hullem võib peagi möödas olla, vahendab Reuters.

