Professor Erik Terk: Rail Balticuga tõuseb kaubaveo kiirus hüppeliselt

Professor Erik Terk logistika aastakonverentsil. Foto: Raul Mee

Rail Balticu valmimistähtaeg lükkub aina edasi, samal ajal toimuvad rahvusvaheliste kaubavoogude ja -koridoride vältimatud muutused. Tallinna Ülikooli professor Erik Terk on majandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni ülesandel püüdnud tegeleda muutuste võimalike stsenaariumitega.

Muu hulgas käsitletakse Rail Balticut ja rahvusvahelist kaubavedu analüüsivas sisuturundussaates, kas ja kuidas mõjutab poliitika kaubavedu, kas Rail Baltic on poliitiline projekt ning kas on ohtu, et majandus muutub taas suletuks ja lokaalseks.

Saadet juhib Mark Kitajev.

