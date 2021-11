Ehitajad upuvad eelprojektidesse, tagajärjeks ebatäpsed hinnapakkumised

Adelais Projekti juht Andres Talk. Foto: Äripäev

Millist eesmärki täidavad eramaja projekteerimise juures eel-, põhi- ja tööprojekt ning miks upuvad ehitajad eelprojektidesse ja saadavad seetõttu ebatäpseid hinnapakkumisi, selgub värskest "Eramaja ehituse" saatest, kus külas on Adelais Projekti juht Andres Talk.

Endiselt on probleemiks ka tõsiasi, et aeg-ajalt tullakse arhitekti juurde alles siis, kui maja seinad on valmis ning isegi katus hakkab peale saama – kirjeldame, milliseid probleeme tööde säärane järjekord võib põhjustada.

Anname saates ka teemakohast nõu ning räägime, kuidas valida projekteerijat ning millised võivad olla piirangud, mis takistavad ehitusloa saamist. Saadet juhib Lauri Leet.

Kuula saadet siit: