Kõrged ehitushinnad toovad lepingute ülesütlemisi ja keerulisi vaidlusi

Raadiohommikus: järgmine pettuste liik on Euroopas pead tõstmas

Kui inimeste pangaandmete väljapetmine petukõnede teel on juba tuntud petturite praktika, siis pangakaardi pettustega riske on e-ostlejate seas veel vähe teadvustatud. Mis asi on pangakaardi pettus, kui levinud see pettuse liik on ja kuidas ohte märgata? Sellest räägime teisipäeva hommikul Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna eksperdi Airi Uiboaidiga.

Kui inimeste pangaandmete väljapetmine petukõnede teel on juba tuntud petturite praktika, siis pangakaardi pettustega riske on e-ostlejate seas veel vähe teadvustatud. Mis asi on pangakaardi pettus, kui levinud see pettuse liik on ja kuidas ohte märgata? Sellest räägime teisipäeva hommikul Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna eksperdi Airi Uiboaidiga.