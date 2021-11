Raha kaasav Veinimäe: tahame arendada Eesti veiniturismi

Veinimäe veinimaja asutaja ja omanik Roman Šarin. Foto: erakogu

Võrumaa viinamarjakasvataja ning veini- ja siidritootja Veinimäe talu otsustas Fundwise’i kaudu investoritelt raha kaasata, et avada Lõuna-Eestis uus demomaja ja arendada kohalikku veiniturismi.

Veinimäe asutaja ja omanik Roman Šarin rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et on rahakaasamise peale juba küllaltki pikalt mõelnud, nüüd tundus õige aeg asi ära teha. “Tahame tulla siseturismi turule. Pidevalt küsitakse meilt, kas on võimalik tulla ekskursioonile, kas pakume majutust ja nii edasi,” ütles Šarin. Rahakaasamine annab võimaluse tegevust laiendada.

