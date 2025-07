Tagasi PRO 12.07.25, 09:00 Tehisaru äris: telekomifirma robot lahendab omapäi ära hulga klientide pöördumistest Kui paljud Eesti ettevõtted veel kompavad, mida tehisintellekt neile võiks pakkuda, on Elisa Eesti rakendanud tehisaru juba aastaid ning saab praeguseks headest tulemustest kõneleda.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann.

Foto: Raul Mee

Ettevõtte erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann ütles, et esimesed katsetused AI-ga algasid 2016. aasta lõpus, kui laual olid väga konkreetsed probleemid, mis vajasid lahendamist. Esiteks – märgatavalt oli kasvanud klientide ootus saada oma küsimustele väga kiiresti vastused. Teiseks – järjest raskem oli leida töötajaid, kes suudaksid neid ootusi täita.

Kuidas see nüüd toimib

„Kunagi, kui me alustasime, mõtlesime, et kui me suudaksime automatiseerida 10 protsenti kontaktidest, siis see oleks juba vau,“ meenutas Ploomann. Nüüd aga liigub juba kolmandik pöördumistest läbi automaatse süsteemi.