Krüptoinvesteeringud on tulnud, et jääda – ekspert kergitab saladuseloori

Krüptoinvesteeringute tegemiseks on vaja kainet mõistust ja riskitaluvust, kinnitab Oblicity Estonia tegevjuht Rene Lauk. Foto: Liis Treimann

Krüptovaluutadesse investeerimiseks pole veel hilja. Krüpto- ja aktsiainvesteeringute vahele saab tõmmata nii mõnedki paralleelid – mõlemal juhul tuleb alustada info kogumisega ja strateegia paikapanemisega.

Krüptoinvesteeringud on sel aastal plahvatuslikult populaarsust juurde saanud: bitcoin on teinud sellel aastal oma kõrgeima tipu 68 000 dollari tasemel, El Salvador on võtnud bitcoini ametlikuks maksevahendiks ning LHV alustas mobiilirakenduse kaudu krüptovaradega kauplemise teenuse pakkumist.

