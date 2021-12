Põrandate alt leiab igasugust sodi

Kõrge elektri hinna mõju saaks leevendada riigifirma dividendidega

Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul rääkis, et praeguste elektrihindade juures teenib Eesti Energia kordades rohkem tulu, kui neil tavapäraselt toimimiseks vaja oleks. Seetõttu leiab ta, et valitsus saaks tarbijatele kõrge elektri hinnaga toimetulekuks maksta toetust just riigifirma kasumist.

