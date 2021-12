Ekspert: Olerexi sunniraha juhtum mõjutab tuhandeid ettevõtteid

Nõo lihatööstuse juht: töötajatega on seis kriitiline, valitsus peab midagi tegema

Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustüki sõnul on toiduainetööstustel on tööjõuga kriitiline seis ja riigilt oodatakse selget sõnumit, mis saab järgmistel aastatel välistööjõust. "Kui pikalt ja mis mahus saab kasutada, mis on erisused jne?" küsib Kruustük.

