Toitlustusäride TOP: makroonid ja kohalikud kliendid kasvatasid käivet ja tõid kasumi koroonale vaatamata

Kohviku Levier omanik ja juht Angeelika Kang (vasakul) ning KPMG audiitor Helen Veetamm.

Vaid mõni kuu enne esimest koroonalainet Rotermanni kvartalis uue kohviku avanud ja toitlustusettevõtete TOPi esikümnesse jõudnud Levieri omanik ja juht Angeelika Kang on uhke, et suutis toonasest lockdown'ist selliste tulemustega läbi tulla. Oma osa oli ka õnnelikul juhusel, mis tõi kaasa makrooniralli. Ent eelkõige oldi edukad tänu sellele, et panustati kohalikule kliendile. Turistid on pigem lisaboonus, sest ka nemad tulevad meelsasti sinna, kus söövad kohalikud.

Toitlustusettevõtete TOPis, mis avalikustatakse veebruaris, on kiir- ja tänavatoidu pakkujad üsna kõrgetel kohtadel. Angeelika Kangi hinnangul on selliste toidukohtade eelis hõlpsalt transporditav toit, mis ei kaota teel olles oma omadusi.

