Rõtov: see oli viimase kümnendi parim aasta

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov hindab Eesti ajakirjanduse seisu praegu väga heaks. Foto: Raul Mee

Meediamaastikul kujunes 2021. aasta viimase kümmekonna parimaks aastaks, ütles Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.

Rõtov rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et koroona-aasta suurendas lugejate huvi meedia ja ajakirjanduse vastu, mistõttu kajastus see ka tulemustes. Samas märkis Rõtov, et eelmisel aastal tehtud koondamised ei osutunud tagantjärgi hinnates valedeks otsusteks.

