Küberturvamehed: kustuta üleliigne pahn oma seadmetest

Vasakul Telia küberturbeteenuste juht Martti Kebbinau ja paremal Telia turbevaldkonna juht Aigar Käis, kes soovitasid ühe olulisema meetmena küberohtude vastu tõsta töötajate teadlikkust. Foto: Erakogu

Nii nagu koristatakse iga päev kontorist tolmu, tuleks regulaarselt läbi viia küberkoristust ka oma seadmetes, sest vananenud tarkvaraga programmid sisaldavad hulgaliselt küberohtusid, rääkisid Telia küberturvamehed saates „Tehnoloogiakompass“.

Räägime sellest, kuidas Eesti eraisikud ja ettevõtted saavad hakkama küberohtudega. Ehk juttu tuleb Telia küberturvalisuse uuringust, millest selgus, et teema on endiselt ka alanud aastal väga aktuaalne, sest eelmise aasta jooksul suurenes nende inimeste ja ettevõtete hulk, kes on küberohtudega kokku puutunud.

Lisaks tuleb juttu ettevõtete töötajate küberteadlikkuse erinevusest paberil ja päriselus, laste kaitsmisest internetiohtude eest ning lõpetuseks jagatakse soovitusi, kuidas ettevõtet küberohtude eest kaitsta.

Külas on Telia küberturbeteenuste juht Martti Kebbinau ja Telia turbevaldkonna juht Aigar Käis. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuula saadet siit: