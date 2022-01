Neivelt: LHV edu on Swedbanki juhtimisviga

Indrek Neivelt on teinud võimulolijatele koroonakriisi leevendamiseks ootamatu ettepaneku, kuid otsustajad ei võta teda kuulda. Foto: Eiko Kink

Ettevõtja Indrek Neivelti sõnul on kiirelt kasvanud LHV-l lihtne tegutseda, sest pangandusturul lähiturgudega võrreldes konkurentsi ei ole.

LHV-l on tema sõnul Eestis väga lihtne tegutseda ja kasvada. „Suured pangad ei saa hästi aru, miks nad siin on ja mida siin teevad. See teeb uute pankade turule tuleku lihtsaks,“ selgitas ta Äripäeva raadio saates „Kuum tool”. Tema hinnangul on see juhtimisviga, sest Swedbank on keskendunud kasumlikkusele, aga mitte turuosale.

