Ekspert annab nõu, kuidas kasvatada rahatarka last

Eksperdi sõnul on rahatarkuse õpetamisel kõige olulisem isiklik eeskuju. Foto: Erik Prozes

Rahatarga ja investeerimishuvilise lapse kasvatamiseks soovitab investor ja rahatarkuse edendaja Liisi Kirch vanematel oma lapsi rahateemadesse ja investeerimisotsustesse aktiivselt kaasata.

Kirch rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et isegi kui vanem ise pole veel investeerimises pädev, aga tahab, et laps rahatarkust omandaks, on kõige targem lapsega koos õppima hakata. Lisaks selgitas Kirch, kuidas käituda, kui lapsel mõni iseseivalt tehtud investeering ebaõnnestub, ja mida teha, kui laps investeerimisest justkui ei huvitu. Samuti rääkis ta rahatarkuse õpetamisest koolis.

