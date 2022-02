Kuidas kolleegidest päriselt aru saada, kui coaching toimub läbi arvutiekraani?

Kui ümbritsev müra on suur ja me peame suhtlema kolleegidega läbi arvutiekraani, ei saa me inimese kohta piisavalt infot ja võime jääda eelarvamuste lõksu. Meie meeled kompenseerivad puuduva info, need tühimikud täidame me ise, ütleb juhtimistreener Ivar Lukk.

