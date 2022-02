Loodi ingelinvesteeringute võrgustik, mis kasutab USA turumudelit

Üks esimesi FFFi liikmeid on investor ja Wise’i arendusdirektor Erik Kaju Foto: Wise

Uus ingelinvesteeringutele suunatud võrgustik Fund Fellow Founders (FFF) pakub oma liikmetele unikaalseid tehinguid ning toetab idufirmade asutajaid start-up'i-maastikul kogenud ettevõtjatega.

Balti- ja Põhjamaade varajase faasi idufirmadesse investeerimisele suunatud võrgustiku loomise taga on investor ja ettevõtja Akim Arhipov. Arhipov on Rootsi riskikapitaliettevõtte VNTRS partner ning kuulub Asutajate Seltsi juhatusse. Nii VNTRS kui ka Asutajate Selts on Fund Fellow Foundersi koostööpartnerid.

