Tartumaa parim gasell peab äri tegemist maratoniks

Tartumaa parima gasellettevõtte Fixman Eesti juht Kristen Roose. Foto: Raul Mee

Äri tasub teha pikas perspektiivis, mitte paari aasta lõikes, rääkis Tartumaa maakonna parima gasellettevõtte Fixman Eesti juht Kristen Roose.

Edu on neil toonud tema sõnul mitmed tegurid. „Kui süsteemid on paigas, kui tiim on ühtne, kui kvaliteet on hea, kui teenus on selline, mis ei pane klientidel pead valutama, vaid lahendab probleeme, siis tegelikult see ongi edu võti,“ rääkis spordi- ja mänguväljakuid rajava Fixman Eesti juht.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099