Ukraina naaber Moldova peab valmistuma võimatuks

Paljud kardavad, et Venemaa plaanib järgmiseks rünnata Ukraina naaberriiki Moldovat – seda hirmu külvas juurde ka Valgevene diktaator Alaksandr Lukašenka, kes näitas kaarti, kuidas Ukraina sõda pidi minema. Moldovas elav Eesti ajakirjanik Marian Männi rääkis intervjuus, et tema kodus peatuv sõjapagulane Ukrainast ei uskunud viimase hetkeni, et sissetung toimub ja tuleb kodust lahkuda. Sama meeleolu valitseb Moldovas.

Paljud kardavad, et Venemaa plaanib järgmiseks rünnata Ukraina naaberriiki Moldovat – seda hirmu külvas juurde ka Valgevene diktaator Alaksandr Lukašenka, kes näitas kaarti, kuidas Ukraina sõda pidi minema. Moldovas elav Eesti ajakirjanik Marian Männi rääkis intervjuus, et tema kodus peatuv sõjapagulane Ukrainast ei uskunud viimase hetkeni, et sissetung toimub ja tuleb kodust lahkuda. Sama meeleolu valitseb Moldovas.