Tarnijad tõstavad hindu neli korda tihedamini kui tavaliselt

Saksa Automaatika tegevjuht Ats Alupere Foto: Raul Mee

Kui varem korrigeerisid tarnijad hindu kord aastas, siis nüüd teevad nad seda kord kvartalis, ütles Inseneribüroo Saksa Automaatika tegevjuht Ats Alupere.

Alupere sõnul on Eesti tööstussektor praegu tugev, küll aga on endiselt tunda koroonakriisist tekkinud tarneprobleeme. „Mingid tarned jäävad hiljaks või ei tule üldse,“ ütles ta. Saksa Automaatikat sõda Ukrainas otseselt mõjutanud pole, kuid Alupere sõnul on osal ettevõtte partneritel on olnud palju projekte Venemaal ja Valgevenes. Neil ettevõtetel on praegu käibed langenud paarkümmend protsenti.

