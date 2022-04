Inimestele metaversumi ukse avaval idufirmal on Meta ees varuks üks oluline trump

Tänu sektorisse investeeritavatele suurtele summadele metaversumi areng ainult kiireneb, usub Haver Järveoja. Foto: Liis Treimann

"Me liigume õiges suunas ja see turg on hoomamatu praegu," sõnas avatarplatvormi arendava ja ülikiirelt kasvava idufirma kaasasutaja Haver Järveoja "Ükssarvikute kasvulava" saates.

Metaversum pole kellegi oma ja seetõttu on seal võitjaks ainult üht tüüpi ettevõtted, usub Haver Järveoja ja rõõmustab, et nende ettevõttel on see trump taskus olemas.

