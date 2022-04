Tõnu Mertsina majandusest: riskid on õhus, raske midagi rõõmustavat leida

Balti riikide ärikinnisvaraturu analüüs ja trendid

"Pärast 24. veebruari on Balti riikide ärikinnisvaraturu selgus asendunud uduga. Nähtavus tuleviku osas on piiratud, kuid võima­lused ei ole kadunud. Neis orienteerumine ning õigete valikute tegemine on aga väljakutse. Võib tõdeda, et senine ühtlane kasv asendub Ameerika mägedega,“ ütleb advokaadibüroo WALLESS partner Karl-Erich Trisberg.

