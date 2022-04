Sõiduentusiastide meelisautoliigi paremad päevad on poolmärkamatult mööda libisenud

Venemaata saab nii Eesti kui muu Euroopa. Peabki saama

Kandes hoolt selle eest, et Venemaale viivad rahakraanid suletakse nõnda korralikult, et isegi ei tilgu, teeme me head nii iseendale, Ukrainale kui ülejäänud Euroopale, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

