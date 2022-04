Kristi Saare soovitus sõja ajal: osa portfellist tasub teises riigis hoida

Investor Kristi Saare soovitab geopoliitilistele riskidele mõelda. Foto: Liis Treimann

Investor Kristi Saare tunnistas, et ta on viimasel ajal rohkem sellele mõelnud, et kui Eestist tuleks ootamatult lahkuda, siis kuidas oleks võimalik oma investeeringutele endiselt ligi pääseda. Seetõttu on ta osa oma portfellist liigutanud välismaakleri haldusesse.

Saare rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis ka sellest, miks ta välismaal asuvasse kinnisvarasse ei panusta. Samuti selgitas Saare, kuidas ta on sõja ajal käitunud oma aktsiainvesteeringutega ning miks ei suuda ühisrahastus börsidega viimasel ajal sammu pidada. Lisaks arutles ta baasintressimäära kerkimise mõjude üle.

