Iga investeerimisvalik teenigu su strateegiat

Investor Kristi Saare eelmisel aastal Investor Toomase konverentsil. Foto: Raul Mee

Kuigi eeldaks, et iga investor teeb otsuseid ratsionaalselt, siis müügiotsused on sageli isegi raskemad kui ostuotsused.

Investeerimisportfelli alguses on iga investori peas peamiselt ostmisega seotud küsimused. Mida portfelli lisada, milline on õiglane väärtus ning kuidas ajaliselt parimat ostuhetke tabada. Kui portfell aga kasvab ja elulised sündmused juhtuvad, siis tuleb üha rohkem teha ka müügiotsuseid. See pole aga kerge – kaua portfellis olnud investeeringute suhtes tekib kerge kiindumustunne ning eriti vee all positsioone vaadates rakenduvad järjest investorite mõtlemisvead, mis takistavad tõsisema inventuuri tegemist portfellis.

