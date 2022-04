Viljar Arakas: välisinvestorite pelglikkus toob EfTENile ostukohti

EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas Foto: Andras Kralla

EfTENi III kinnisvarafondi juht Viljar Arakas ei usu, et ükski Eestis tegutsev välisinvestor sõjahirmu tõttu praegu kinnisvara müüma tõttaks, kuid uusi investoreid ei pruugi juurde tulla.

See võib Arakse hinnangul jätta kohalikule kapitalile rohkem ostuvõimalusi ja EfTEN plaanib neid tema sõnul kindlasti ära kasutada. “Ma usun, et pärast suve on mitu head ostukohta tulemas,” rääkis Arakas.

