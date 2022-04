Tauri Alas: Venemaale raha laenanud investorid võivad süüdistada vaid iseend

Investor Tauri Alas Foto: Raul Mee

Investor Taavi Alas rääkis, et investorid, kes on näiteks Mintose investeerimisplatvormi kaudu Venemaa eraisikutele raha laenanud ja ei saa nüüd seda kätte, võivad süüdistada vaid iseend.

Alas rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Venemaa sõdis Ukrainas juba aastaid ja seega oleksid pidanud investorid suuremate riskidega arvestama. Ta tõi välja, et Mintose 420 miljoni euro suurusest portfellist on Venemaaga seotud 15 protsenti.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev