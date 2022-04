Sveta Grigorjeva: meedia on loonud minust fuuria ja koletise

Koreograaf ja luuletaja Svetlana Grigorjeva rääkis, et pole üldse selline inimene, nagu meedia teda kujutab. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadioasaates "Edukad naised" rääkis luuletaja ja koreograaf Sveta Grigorjeva, kuidas meedia armastab temast maalida hirmuäratavat persooni.

"See, kuidas meediale meeldib minust luua fuuriat ja koletist, sellega olen juba leppinud," lausus Grigorjeva. Niisamuti tehakse tema sõnul pinnapealseid järeldusi tema isiku kohta loomingu pinnalt. "Inimesed loevad paar luuletust ja mõtlevad, et see ongi see õudne skandalist!" väitis ta.

