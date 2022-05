Cleveron hakkab juhita autode jaoks raha kaasama, ka väikeinvestorilt

Cleveroni asutaja Arno Kütt. Foto: Raul Mee

Cleveroni asutaja Arno Kütt rääkis intervjuus ettevõtte uuest ärist ehk autonoomsetest sõidukitest. Selle arendamiseks ja kasvatamiseks hakkab ettevõte peagi ka raha kaasama nii suur- kui ka väikeinvestoritelt, selgitas ta.

Juhita autode arendamisel on Eesti tema sõnul teiste riikidega võrreldes kaugele jõudnud ja võiksime olla esimene riik, kus mehitamata sõidukid tänavale jõuavad. "Oleme järjest rohkem kindlust saanud, et see on tulevik," rääkis Kütt Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis. Esimese asjana hakkab Cleveron pakke, mitte inimesi vedama, sest nii on lihtsam alustada. "Tänaval olev inimene on prioriteet ja kaubaga võib ka vajadusel kraavi sõita." Kuigi kõnniteedel liiguvad ka pakirobotid, siis autonoomsed sõidukid hakkavad liiikuma sõiduteel.

