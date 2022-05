Tippstatistik: Venemaalt suurenes nii nafta kui ka gaasi sissevedu

Vene naftajooks: Eesti sadamates käib järgmiste sanktsioonide eel vilgas siblimine

Euroopa Liidu kuuenda sanktsioonide paketi eel on Venemaa asunud naftat usinalt välja saatma. Andmed näitavad, et ka Eesti sadamad on veel märtsis ja aprillis vilkalt Vene naftat vastu võtnud – paaril juhul aprillis isegi enam kui märtsis.