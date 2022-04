Analüütik: kaubavahetuse puudujääk oli suur, aga sõja mõju alles tuleb

Venemaa lipp. Foto: Raul Mee

Veebruari andmetele tuginedes võib öelda, et Eesti kaubavahetuse puudujääk osutus aegade suurimaks, kuid selles pole veel sees Ukraina sõja mõjusid, märkis statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura.

Kas Eesti väliskaubandus on kehvas seisus? Puura sõnul tuleb ära oodata juunikuu, kui saabuvad teenuste kvartaalsed tulemused. "Viimastel aegadel on teenused olnud need, mis muudavad kogubilansi positiivseks," ütles analüütik. "Loodame, et teenuste eksport aitab kaupade suure miinuse tasandada."

