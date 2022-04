Vene naftajooks: Eesti sadamates käib järgmiste sanktsioonide eel vilgas siblimine

Saksamaa lipu all sõitev Venemaalt Ust-Luga sadamast tulnud naftatanker on praegugi Muuga sadamas. Foto: Marinetraffic.com kuvatõmmis

Euroopa Liidu kuuenda sanktsioonide paketi eel on Venemaa asunud naftat usinalt välja saatma. Andmed näitavad, et ka Eesti sadamad on veel märtsis ja aprillis vilkalt Vene naftat vastu võtnud – paaril juhul aprillis isegi enam kui märtsis.

Vene-Balti sadamas võeti aprillis vastu kuue kuu arvestuses rekordiline kogus Venemaa naftat, näitab Mereinfosüsteemi andmebaas. Muuga sadamasse saabus aprillis naftat Venemaalt vähem kui sõja eel, kuid võrreldes märtsis saabunuga oli kasv märgatav.

