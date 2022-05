Suursaadik Soomes: ettevõtjad toetavad NATOga liitumist

Soome liitumine NATOga on üha tõenäolisem, sest ühiskonna toetus, sealhulgas ettevõtjate poolehoid, on suurenenud. Foto: Heikki Saukkomaa, AP/Scanpix

Soomes on ärijuhtide ja omanike toetus olnud NATO-le väga tugev, just ka sel põhjusel, et sellise Venemaaga naaber olles ei taha olla mitte-NATO liikmesriik. "Kogu oma 73 aasta jooksul pole kordagi NATO liikmesriike sõjaliselt rünnatud, heidutus töötab," ütles Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov.

Sakkov rääkis Äripäeva raadiole antud intervjuus, et külma sõja kõige ärevamatel perioodidel oli Lääne-Berliin, kuhu investeeriti. "Oli kindlus, et NATO toimib, et on kohal. Seal olid kohal Briti, USA ja Prantsuse väed ja seetõttu pole küsimus ainult vastase poolel ähvardavas olekus, vaid sinu poolt on kindel vastus sellele olemas ja tugev heidutus," märkis suursaadik. "See kindlustab investeerimiskliimat nii Soomes kui ka kaudselt Eestis. Tugevdab kogu NATO julgeolekut."

