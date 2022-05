Kaido Veske: börsile tulekuks peaks kasuminumber olema kahekohaline

Börsiplaanidega on alati nii, et ettevõttega peaks olema saavutanud mingi suuruse. Livonia investeerimisfondi kuuluval Klaasimeistril on veel natukene minna enne, kui sellest tõsiselt võib rääkida, ütles Kaido Veske.

Börsiplaanidega on alati nii, et ettevõttega peaks olema saavutanud mingi suuruse. Livonia investeerimisfondi kuuluval Klaasimeistril on veel natukene minna enne, kui sellest tõsiselt võib rääkida, ütles Kaido Veske.