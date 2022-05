Andreas Kaju: Keskerakonnal olnuks tark oodata sügiseni

Erki Savisaar: RMK peab looduskaitsele rohkem tähelepanu pöörama

Keskkonnaminister Erki Savisaar rääkis värskes Äripäeva raadio saates "Kuum tool", et uut juhti otsiv Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) peab muutuma ja senisest rohkem looduskaitset fookusesse võtma, sest see on seni tahaplaanile jäänud.

