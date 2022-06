Läänemets koalitsiooni läbirääkimistest: Isamaa mängib ennast suuremaks

Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul on see udujutt, justkui oleks Jüri Ratas alustanud sotsidega kõnelusi. Foto: Ken Mürk / ERR / Scanpix

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhi Lauri Läänemetsa sõnul pole Isamaa mõjuvõim suuremaks läinud. Reformierakonnal on tema sõnul üks võimalus – teha koalitsiooni sotside ja Isamaaga. “Kui lõpuks laua taha istume, siis sotsidel on täpselt sama tugev positsioon kui Isamaal.”

Läänemets ütles, et Jüri Ratas ega ükski inimene Keskerakonnast pole kordagi temaga rääkinud koalitsiooni moodustamisest. “Nad püüavad jätta muljet, et valikuid oli rohkem ja et sotsid valisid teise tee.”

