Aastaks 2030 peaks kogu tarneahel olema digitaliseeritud

Talis Raak ja Julia Ležeiko. Foto: Äripäev

"Digipööre kaubanduses ja tööstuses" seekordse saate teema on varude planeerimine ja juhtimine. Saates on külas Rimi Eesti Food ostujuht Talis Raak ja Thermory IT juht Julia Ležeiko.

Täpsemalt arutame saates järgmistel teemadel:

• Tarbija ostukäitumise ennustamine AI abil. Kuidas nõudlust ennustada ja planeerida?

• Milliseid IT lahendusi kasutada laovarude planeerimisel?

• Rahvusvaheliste tarneahelate planeerimine – kuidas suuta ennustada, millal kaup kohale jõuab. Mis on alternatiiv, kui tõrked tekivad?

• Mis on viimase 2 aasta jooksul varude planeerimisel ja juhtimisel muutunud? Kus suunas trendid liiguvad?

Saadet juhib Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: