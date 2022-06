Tööstusjuht, hinda tuleb tõsta kohe, kui sisendid tõusevad

Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe. Foto: Swedbank

Swedbank avalikustas juunis tänavuse tööstusettevõtete uuringu, kus 90% juhtidest nimetas suurimaks riskiks tooraineriski.

Juhtide töölaual on tegelemine tooraine saadavusega ja sisendhindade tõus, mis paratamatult tähendab hinnatõusu ka oma klientidele. "Kui on näha, et sisendid on tõusnud, tasub hinnatõusuga kiirustada," hoiatab saatekülaline Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe ja lisab, et pankrottidest võime lähitulevikus jätkuvalt kuulda. Toidutööstuse olukorda kommenteerib Premia Tallinna Külmhoone juhatuse esimees Aivar Aus.

"Tööstusuudised eetris" saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

Kuula saadet siit: