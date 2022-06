Jüri Raidla pakub takerdunud riigikogule päästerõngast

Puidusektor ja tööstus laiemalt lükkavad investeeringuid edasi

Olukord majanduses on keeruline ja lõpliku otsuse langetamine uue investeeringu tegemiseks raske, selgub Swedbanki tööstussektori uuringust. Kaks kolmandikku ettevõtetest kavatseb investeeringuid edasi lükata ja eriti kõrge - 85% - on see puidutööstuses.

