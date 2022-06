Hedon Spa juht: siseturism hoiab tervet sektorit üleval

Tänavust maasika hinda on raske ennustada

Maasikakasvatajatele on senine külm ja pikk kevad pigem kasuks tulnud ja marjade valmimine on tänavu lükkunud jaanipäevajärgsesse aega. Helen Kaskema, brändi Eesti maasikas looja ütleb, et sisendhindade tõus mõjutab oluliselt maasika hinda, kuid täpset müügihinda on keeruline ette öelda.

