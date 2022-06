Loodust säästvad ehitised põrkuvad konservatiivse suhtumise ja kõrge hinnaga

Maru Ehituse ehitusinsener Marko Leemet ja tegevjuht Margo Dengo tõid saates välja, et ehitis omab oma elukaare jooksul väga suurt mõju keskkonnale. Foto: Äripäev

Uue Äripäeva raadio saatesarja "Jätkusuutlik ja roheline" esimeses saates selgub, et ehitussektori teatav konservatiivsus ja kõrgemate kasutuskulude eelistamine kopsakamale alginvesteeringule annavad loodust säästvate lahenduste võidukäigule tagasilööke.

Saates uurime, mida ja kuidas teeb ehitus- ja projekteerimisfirma Maru Ehitus selleks, et ettevõtte ja ka ehitiste süsiniku jalajälg oleks võimalikult väike.

Üks osa sellest on seotud tellijate valikutega. Näiteks on ehitusfirmal sügiseks valmimas võrdlusbaas. "Võrdlusbaasi mõte on see, et Maru Ehitus saaks tellijatele näidata, mis seisab eri valikute taga – makstes nii palju juurde, on ehitise jalajälg selle võrra nii palju väiksem, kasutuskulude komponent käib sinna juurde," selgitas Maru Ehituse tegevjuht Margo Dengo.

Jutuks tuleb ka, millise tugeva eelise on keskkonnahoidlikkusega tegelemine Maru Ehitusele andnud, millest alustati ja mis hoiab täna veel terves sektoris arengut tagasi. Teeme sissepõike ka ehitussektori hetkeolukorda.

Saatekülalisteks on Maru Ehituse tegevjuht Margo Dengo ning ehitusinsener ja jätkusuutlikkuse eestvedaja Marko Leemet. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: